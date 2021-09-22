Минпромторг: легальный рынок меховых изделий РФ вырос в 10 раз после введения маркировки

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Объем легального рынка меховых изделий после введения маркировки в РФ увеличился в 10 раз, но в существующей системе остаются лазейки для недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Еще в 2016 году правительством принято решение о маркировке меховых изделий. В результате большое число поставщиков "вышли из тени", объем легального рынка вырос в 10 раз. Тем не менее, у недобросовестных поставщиков сохраняется возможность лжепроизводства меховых изделий на территории ЕАЭС, пользуясь лазейками в существующей системе маркировки контрольными идентификационными знаками", - говорится в сообщении.

Госкомиссия предлагает при маркировки меховых изделий перейти на использование кодов DataMatrix, интегрированных с RFID-метками. что позволит обеспечить полную прослеживаемость в ЕАЭС.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, проблема с незаконными поставками меховых изделий носит комплексный характер, и в ее решении должны быть задействованы не только Федеральная таможенная служба, но и другие органы власти.