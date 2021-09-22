Глава ЦБ считает необходимым навести порядок с защитой персональных данных в России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Необходимо навести порядок с защитой персональных данных в России, на этом фоне процветает телефонное мошенничество, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Почему у нас так развито телефонное мошенничество? У нас персональные данные фактически в открытом доступе. Все получают эти данные, вам звонят, про вас знают все. С персональными данными, с их оборотом, с зашитой, на мой взгляд, нужно наводить порядок. Это одна из тем, которая нас отличает", - сказала она.

По словам Набиуллиной, телефонное мошенничество сейчас в центре внимания регулятора. "Кроме финансовой грамотности, мы пытаемся объяснить людям, что нужно делать, когда звонят. Но мы понимаем, что до каждого достучаться не можем, пока человек не попал в эту ситуацию, он не может быть готов к этому. Нужно быстро пресекать и выведенные деньги возвращать. Мы работаем с правоохранительными органами по информационному обмену, чтобы эти вопросы решить", - подчеркнула глава ЦБ.