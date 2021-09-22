Дрозденко: дальнейшее развитие портов Ленобласти будет зависеть от экологической нагрузки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Вопросы экологической нагрузки будут играть решающую роль при определении планов дальнейшего развития портовых мощностей в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’21.

"Все можно построить, кроме побережья, поэтому когда мы говорим о развитии экономики, производств, привлечении инвестиций, мы должны очень бережно подходить к балансу природных ресурсов. У нас сегодня заявлено несколько крупных проектов, связанных с портовым развитием: это порт Усть-Луга, порт Высоцк, Приморск и определенная нагрузка на порт Выборг. Мне кажется, нам надо очень бережно относиться к тому, какие еще портовые мощности и комплексы развивать на территории Ленинградской области, и где их развивать. <...> Сегодня при глобальных инвестициях мы должны учитывать и экологическую нагрузку, и сохранение природного потенциала для будущих поколений. Эти нюансы мы будем обязательно учитывать, и они будут играть решающую роль", - сказал губернатор.

Он отметил, что эта позиция касается и предполагаемого переноса мощностей Большого морского порта Санкт-Петербурга в Ленинградскую область.

"Мы очень внимательно ведем предварительные переговоры о том, куда переносить мощности, и как правильно их разместить. В любом случае, мы понимаем, что это будет либо Усть-Луга, либо Приморск. Никакая иная и новая территория здесь не может быть задействована. Все требует внимательных расчетов, потому что в той же Усть-Луге мы ограничены охраняемыми природными территориями - региональными и федеральными заказниками - Кургальским, Котельским ботаническим заказником, территорией, связанной с буферной зоной между Сойкинским полуостровом и сосновоборской атомной станцией, эти все вещи мы должны учитывать", - отметил Дрозденко.

Ранее совладелец компании "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев попросил президента России Владимира Путина поддержать проект редевелопмента Большого порта Санкт-Петербурга с перемещением портовых мощностей в Усть-Лугу, с тем чтобы построить на 600 га освободившейся портовой территории новый жилой квартал. Дрозденко в качестве основной площадки для переноса мощностей порта предложил развивающийся портовый комплекс в городе Приморск. Тема переноса порта была затронута на совещании по развитию петербургского транспортного узла у президента 26 июля.