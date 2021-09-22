Кабмин выделил Союзу женщин России почти 10 млн рублей на интернет-портал

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 9,8 млн рублей на создание и обеспечение работы интернет-портала Союза женщин России. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году Минцифры России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 9858,3 тыс. рублей на предоставление субсидии Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" в целях создания и обеспечения функционирования социального проекта "Интернет-портал "Женщины России", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что портал должен выпустить не менее 40 передач, программ и подкастов, не менее 350 публикаций, провести не менее шести вебинаров и онлайн-мероприятий, а также как минимум 50 онлайн-консультаций с экспертами.

Минцифры поручается отчитаться по этому вопросу до 1 февраля 2022 года.

Как сообщается на сайте Союза женщин России, организация объединяет женщин с активной гражданской позицией. Целью работы союза заявлено "содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, защита их интересов". Отделения организации работают в более чем половине регионов страны.