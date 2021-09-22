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Минэкономики ФРГ: РФ выполняет обязательства по поставкам газа на фоне роста цен на него

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа на фоне роста цен на топливо, который связан с различными факторами. Об этом заявила в среду на брифинге представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

"По нашим данным, Россия выполняет обязательства по контрактам", - сказала она, отметив, что рост цен на газ связан с "различными факторами", в частности с развитием мировой конъюнктуры, а также пожарами в Сибири. "О сознательном злоупотреблении существующими договорами нам неизвестно", - добавила представитель Минэкономики.

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