En+ Group оценивает инвестиции в строительство Тельмамской ГЭС в $1,1-1,2 млрд

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. En+ Group оценивает совокупные инвестиции в строительство Тельмамской ГЭС в Иркутской области для энергоснабжения Восточного полигона РЖД в $1,1-1,2 млрд. Об этом сообщил глава энергетического дивизиона En+ Group Михаил Хардиков в ходе вебинара с инвесторами о переходе компании к углеродной нейтральности.

"Сейчас мы оцениваем капитальные затраты [на строительство Тельмамской ГЭС] примерно в $1,1-1,2 млрд, срок строительства составит около девять лет", - сказал он.

Хардиков добавил, что в настоящее время компания ожидает проведения конкурса на строительство генерации для энергоснабжения второго этапа Восточного полигона РЖД.

Ранее заместитель генерального директора "Эн+ Девелопмент" Игорь Попов сообщал, что мощность Тельмамской ГЭС составит 450 МВт и будет построена с использованием механизма ДПМ (договор о предоставлении мощности, предполагающий возврат с рынка инвестиций с гарантированной доходностью).

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.