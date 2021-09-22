Bloomberg: Тайвань намерен присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству

ТАСС, 22 сентября. Тайвань направил заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно сведениям агентства, соответствующее обращение было направлено Новой Зеландии. Как ожидается, о подаче заявки будет объявлено в четверг утром.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии не ответило на запрос Bloomberg о комментарии. С представителем администрации Тайваня агентству связаться также не удалось.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве предполагает создание преференциальных торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона - Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией.

Договор вступил в силу 30 декабря 2018 года. Его ратифицировали Австралия, Вьетнам, Канада, Новая Зеландия, Мексика, Сингапур и Япония. Порядка 13% ВВП планеты приходятся на страны этого объединения, в которых проживают около 500 млн человек.

16 сентября заявку на участие в ТТП подал материковый Китай.