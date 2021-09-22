Круизные лайнеры иностранных компаний смогут делать более двух остановок на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 22 сентября. /ТАСС/. Власти провинции Хайнань с 15 октября текущего года разрешат круизным лайнерам иностранных операторов добавлять в свои маршруты более двух пунктов остановки в порту свободной торговли острова. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

Как пишет издание, данные меры будут действовать до 31 декабря 2024 года. Также отмечается, что нововведение направлено на развитие круизной отрасли порта свободной торговли.

Для получения соответствующего разрешения операторы круизных судов должны подать заявление в управление транспорта провинции Хайнань. На рассмотрение заявки отводится 10 рабочих дней. Для ее одобрения операторы также должны предоставить документы о страховании пассажиров и нести ответственность за обеспечение безопасности, соблюдение экологических норм и других нормативно-правовых документов, регулирующих пребывание иностранных кораблей на Хайнане.

Как пишет издание, после посещения острова пассажиры должны будут в обязательном порядке вернуться на корабль и покинуть территорию свободного порта острова Хайнань.

Власти КНР планируют превратить Хайнань в центр яхтенного туризма и международную базу торговли круизными судами. Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км, до пандемии остров привлекал гостей из самых отдаленных точек мира.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.