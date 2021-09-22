Кредитование сезонных полевых работ в России с начала года увеличилось на 25,7%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России в 2021 году увеличилось на 25,7% и на 15 сентября достигло 544,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 15 сентября, общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 544,6 млрд рублей, что на 25,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал 391,8 млрд рублей, Сбербанк - 152,8 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 433,4 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 315,2 млрд рублей, Сбербанка - 119,2 млрд рублей.