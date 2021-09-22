Субсидии для фермеров Курганской области позволят ввести в оборот 250 тыс. га земель

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Финансовая поддержка правительства в виде субсидий для свиноводческих и птицеводческих комплексов Курганской области позволит ввести в оборот дополнительно порядка 250 тыс. га земель. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в ходе Дней субъекта в Совете Федерации.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, в селах проживают около 40% населения. Область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.

"Субсидионная поддержка от правительства по данным направлениям по свинокомплексам, по птицеводческим комплексам позволит ввести в оборот еще 250 тыс. га дополнительно", - сказал он.

В качестве поддержки власти Курганской области предлагают вернуть в федеральную госпрограмму развития сельского хозяйства льготное кредитование и возмещение 30% затрат из федерального бюджета на строительство или модернизацию свиноводческих и птицеводческих комплексов, а также увеличить до 50% возмещения затрат на строительство молочных комплексов и ферм в регионе, следует из информации на слайдах презентации.

"Мы уже за два года вернули 92 тыс. га - это колоссальный объем. Но еще остаются не разработаны несколько сотен тысяч гектар", - отметил губернатор.

Для развития животноводства в регионе существуют льготные займы на строительство помещений и закупку скота. Начинающие фермеры могут получить микрозайм в размере 5 млн рублей под 0,1% годовых на строительство ферм. Также жителям региона, которые ведут личное подсобное хозяйство, компенсируется до 70% стоимости КРС молочных пород и до 50% стоимости КРС мясных пород, овец и коз.