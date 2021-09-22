Глава комитета Бундестага не уверен, что будущий кабмин ФРГ остановит "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Процесс формирования следующей правящей коалиции в Германии может затянуться и вряд ли будущий кабинет министров сможет остановить "Северный поток - 2". Такое мнение выразил в среду в ответ на запрос корреспондента ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Я считаю нереалистичным, что будущее федеральное правительство сможет остановить проект, даже если бы захотело этого. Я рад, что проект наконец приближается к завершению", - сказал он. По словам представителя Левой партии, он "не думает, что новое правительство в ФРГ будет сформировано к декабрю".

26 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых в стране появится новое правительство и новый канцлер. Вероятно, в состав кабинета министров войдут "зеленые", которые являются противниками "Северного потока - 2". Текущее правительство во главе с Ангелой Меркель указывало, что проект нужно достроить.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку, оператору проекта требуется предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Еще потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор - Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) должно выдать его до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф.