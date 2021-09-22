В России промаркировали более 7 млрд упаковок лекарств

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 7 млрд упаковок лекарств промаркировано в России, в системе маркировки зарегистрировано почти 90 тыс. участников. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

"На сегодняшний день в системе зарегистрировано уже почти 90 тыс. участников, и промаркировано более 7 млрд упаковок. Особенно востребованными оказались данные обо всех этапах движения вакцин от коронавируса. Они позволяют контролировать сроки годности каждой партии, видеть остатки в разрезе регионов и даже каждого медучреждения. Тем самым органы здравоохранения могут управлять поставками для обеспечения вакцинации населения", - приводятся в сообщении слова главы министерства Дениса Мантурова.

По данным оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), 99,8% документов в системе мониторинга движения лекарственных препаратов обрабатываются до 10 минут, среднее время обработки документов в системе - 8 секунд. При этом до 1 февраля 2022 года сохранена возможность использовать упрощенную схему приемки лекарств. По упрощенной схеме маркировки лекарств обрабатывается всего 18% документов. На середину мая 2021 г. около 60% всех операций на рынке выполнялись по упрощенной схеме, по состоянию на 1 августа этот показатель снизился до 20%. "Это говорит о том, что участники переходят к штатным процессам работы в системе и готовятся работать в системе маркировки после окончания упрощенного режима", - считают в Минпромторге.

По мнению министерства, маркировка позволяет узнать реальные объемы производства фармацевтической промышленности. В системе работает 438 производителей, в обороте находится более 4 млрд упаковок лекарств. Из них 70% произведены в России, а 30% - импортные. В денежном эквиваленте объем рынка оценивается в 2 трлн рублей.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года.