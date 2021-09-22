Минсельхоз: урожая твердой пшеницы достаточно для обеспечения внутренних потребностей РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Урожай пшеницы твердых сортов, которая используется для производства макарон, достаточен для обеспечения внутренних потребностей России, дефицита не наблюдается. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"В прошлом году в России было собрано 740 тыс. тонн твердой пшеницы, что достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны", - отметили в министерстве.

По данным Минсельхоза, под урожай 2021 года посевные площади под твердыми сортами культуры расширены до 680 тыс. га (против прежних 620 тыс. га). В ведомстве также отметили, что, по данным Центра оценки качества зерна, на 20 сентября в ключевых обследуемых регионах собрано 326 тыс. тонн твердой пшеницы (против 262,9 тыс. тонн в 2020 году), при этом ее качество выше прошлогоднего. Так, 65% обследованного зерна относится к третьему классу, тогда как на ту же дату 2020 года показатель был на уровне 32%.

Кроме того, в министерстве отметили, что экспорт твердой пшеницы в 2021 году снизился при одновременном росте объема импорта. За период с 1 января по 12 сентября текущего года Россия поставила за рубеж 62,6 тыс. тонн твердой пшеницы (85 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года) и завезла 96,3 тыс. тонн (65,4 тыс. тонн годом ранее). "Таким образом, дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается", - подчеркнули в Минсельхозе.

В настоящее время для наращивания объемов производства министерство прорабатывает вопрос расширения мер господдержки аграриев в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидий.