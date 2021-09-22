Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о создании единой таможенной территории

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народных Советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приняли в среду законы о ратификации договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.

"Ратифицировать договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, подписанный 15 сентября 2021 года", - цитирует принятый Народным Советом ЛНР документ агентство Луганскинформцентр.

Уточняется, что закон принят в целях имплементации норм договора в правовую систему ЛНР и направлен на создания единой таможенной территории, обеспечение свободного перемещения лиц, товаров, капиталов и услуг, а также развитие экономической интеграции.

Депутаты Народного Совета ДНР также приняли в двух чтениях закон о ратификации договора, передает Донецкое агентство новостей. Принятый закон вступит в силу после подписания главой ДНР и его публикации на сайте Народного Совета. Сам договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции вступит в силу после обмена ратификационными грамотами между министерствами иностранных дел ДНР и ЛНР.

6 сентября главы ДНР и ЛНР сообщили о намерениях создать единое экономическое и таможенное пространство, соответствующее законодательству РФ. Власти республик также приняли программы социально-экономического развития республик Донбасса на 2022-2024 гг. 15 сентября главы ДНР и ЛНР в режиме видео-конференц-связи подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.