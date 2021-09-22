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ФАС и Ростуризм прорабатывают временное ограничение цен на отели в период ключевых форумов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Ростуризм прорабатывают механизм временного ограничения роста цен на отели в дни проведения ключевых форумов, сообщила пресс-служба ФАС.

"Мы по поручению правительства вместе с ФАС России прорабатываем максимально сбалансированный механизм, чтобы, с одной стороны, избежать спекуляций на рынке в дни проведения форумов, и в то же время - позволить бизнесу работать на рыночных условиях", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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