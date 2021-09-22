Производство золота в России за январь - июль снизилось на 1,3%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Объем производства золота в России в январе - июле 2021 года снизился на 1,31% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 173,99 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ.

В январе - июле 2020 года было произведено 176,3 тонны золота.

В январе - июле 2021 года производство добычного золота снизилось на 2,8% - до 145,88 тонны, попутного золота - на 7,97%, до 9,01 тонны. Производство вторичного золота увеличилось на 16,4% - до 15,48 тонны.

Производство серебра в России за отчетный период составило 524,28 тонны (+1,92%). В частности, производство добычного серебра достигло 195,93 тонны (-5,21%), попутного - 164,47 тонны (-14,62%), вторичного - 126,02 тонны (+67,67%).