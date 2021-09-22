Британия запустила программу декарбонизации промышленности стоимостью $300 млн

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании запустило программу по стимулированию использования зеленых технологий в промышленности стоимостью 220 млн фунтов стерлингов ($300 млн). Соответствующее сообщение опубликовано в среду на официальном сайте кабмина.

Власти намерены помочь некоторым предприятиям в наименее экологичных и наиболее энергоемких отраслях экономики сократить углеродные выбросы в атмосферу и уменьшить расходы на электроэнергию. Так, фармацевтические и сталелитейные компании, производители бумаги, продуктов питания и напитков смогут претендовать на гранты в размере до 30 млн фунтов ($40,9 млн) для использования на своих производствах экологичных технологий: более энергоэффективных котлов, электродвигателей, тепловых насосов, а также технологий по улавливанию и хранению углерода и преобразованию излишков тепла в электричество.

"Благодаря инновациям и инвестициям во всей экономике мы можем обеспечить зеленую промышленную революцию в Великобритании. Но мы знаем, что это приведет к значительным изменениям в работе наиболее загрязняющих и энергоемких предприятий", - заявил в этой связи премьер-министр страны Борис Джонсон.

В настоящее время на долю промышленности приходится порядка 16% всех углеродных выбросов в Великобритании. Правительство уточняет, что к 2035 году объем выбросов необходимо сократить на две трети, к 2050 году - свести их уровень к нулю.

Такой шаг по декарбонизации промышленного производства предпринят во время рекордного повышения оптовых цен на электричество и газ, которое вынудило некоторые компании сократить производство. 15 сентября цена на газ в ходе торгов в Европе побила исторический рекорд: она достигла почти $970 за 1 тыс. куб. м, однако затем стабилизировалась на более низкой отметке.