Правительство Украины передало "Нафтогазу" пять государственных ТЭС и ТЭЦ в счет долга

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Пять государственных теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоцентралей (ТЭЦ) войдут в уставный капитал "Нафтогаза Украины" до 1 мая 2022 года. Об этом сообщил в среду министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Внести проект решения кабинета министров о передаче НАК "Нафтогаз" пакетов акций акционерных обществ и АО на базе госпредприятия", - цитирует Немчинова украинское издание "Экономическая правда".

Поручение дано министерству экономики совместно с Фондом государственного имущества и НАК "Нафтогаз". Речь идет о передаче в уставный фонд "Нафтогаза" Херсонской и Днепровской ТЭС, а также Криворожской, Одесской, Николаевской ТЭЦ и ГП Северодонецкая ТЭЦ.

В пояснительной записке такое решение чиновники объясняют долгами предприятий перед "Нафтогазом", которые достигают 5,7 млрд гривен (более $210 млн). В правительстве считают, что благодаря передаче акций в "Нафтогаз", ТЭЦ и ТЭС смогут провести ремонтные работы и обеспечить себя необходимым ресурсом газа.