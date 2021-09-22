Более 60% рейсов Alitalia отменили из-за забастовки

РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Alitalia отменила более 160 рейсов, запланированных на 24 сентября, в связи с забастовкой персонала. Об этом сообщается в среду на сайте компании, где излагаются условия обмена билета или компенсации его стоимости.

Всего отменяется 161 рейс из 259, запланированных на 24 сентября, как по национальным, так и по международным маршрутам. Планируется осуществить 98 перелетов.

Сотрудники компании ранее объявили 24-часовую забастовку в связи с планами полной перестройки компании. Новая компания ITA (аббревиатура Italia trasporto aereo - "итальянские авиаперевозки"), которая приходит на смену Alitalia, должна начать свою работу 15 октября. Однако переговоры руководства с профсоюзами пока не принесли результатов. Работники протестуют против сокращения рабочих мест: из 10,5 тыс. работников в новую компанию будут приняты 2,8 тыс., причем набор идет и за счет приема новых работников. Кроме того, сокращается заработная плата в среднем на 40%. Профсоюзы утверждают, что нет плана развития компании, как нет и гарантий работникам.

Финансовые проблемы Alitalia, основанной итальянским правительством в 1946 году, начались более 10 лет назад. Формально национальным перевозчиком компания перестала быть в 2014 году, когда 49% акций оказавшейся на грани банкротства компании были переданы Etihad Airways из ОАЭ. Однако авиакомпания продолжала терять по полмиллиарда евро в год, а меры и инвестиции Etihad Airways не принесли желаемого подъема. Сейчас бывшие руководители переданы под суд по обвинениям в доведении компании до банкротства. Еще в 2008 году Alitalia искала надежного партнера, и основным претендентом была Air France. Однако занимавший тогда пост премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лично воспрепятствовал продаже пакета акций французской стороне.

В последние годы Alitalia находилась в режиме чрезвычайного управления, срок которого намного превысил изначально предполагаемые рамки. Компания сумела выйти на доходный уровень. В итоге в акционеры компании вошли компании с государственным участием, включая "Почту Италии". Авиаперевозчик также получил значительную государственную финансовую поддержку в виде госкредита.

Во время пандемии Alitalia не прекращала деятельность, хотя число ее рейсов было сокращено более чем вдвое, отменены целые направления, включая Россию, куда полеты до сих пор не возобновлены. Сообщалось, что потери компании из-за пандемии достигли за первые девять месяцев 2020 года €2,2 млрд.