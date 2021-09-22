Союз экспортеров зерна не ожидает значимого роста цен на макароны в России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Союз экспортеров зерна не ожидает значимого роста цен на макаронные изделия в России в связи с высокой конкуренцией на этом рынке. Такую точку зрения журналистам высказал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Затраты производителей макаронной продукции действительно растут, и тому есть ряд причин - это и повышение тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости упаковки и затрат на логистику. В теории - это создает предпосылки для роста отпускных цен на готовую продукцию, но на практике производители столкнутся с проблемой конкуренции за место на полках. Конкуренция на российском рынке макаронных изделий достаточно высока, и у торговых сетей есть широкая возможность выбора поставщиков и брендов. Поэтому вряд ли мы увидим значимый рост цен в рознице", - сказал он.

Зернин отметил, что пшеница твердых сортов является нишевым продуктом и крупные экспортеры зерна им практически не занимаются. "Как нам кажется, запрещать его экспорт не имеет смысла, так как объемы таких поставок несущественны", - отметил он.

Глава союза также пояснил, что в России выращивается достаточное количество необходимого сырья, объемы производства пшеницы твердых сортов стабильны и в этом году вряд ли будут ниже показателей 2020 года.