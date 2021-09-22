Опыт Смоленской АЭС по охране труда внесли в российскую базу передового опыта

МОСКВА, 22 сентября. ТАСС/. Смоленская АЭС победила во Всероссийском конкурсе "Здоровье и безопасность", который проводился Ассоциацией "Эталон" под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

"Проект Смоленской АЭС признан одним из лучших в стране: методология инспекции ремонтных площадок атомной станции признана высокоэффективным решением, внесена в отечественную базу передового опыта для тиражирования", - отмечается в сообщении.

Инспекции ремонтных площадок на Смоленской АЭС проводятся с 2011 года. "Изначально инспекции предполагали только контроль выполнения правил охраны труда в период планово-предупредительных ремонтов, а в 2017 году по поручению директора Смоленской АЭС подход к их проведению был изменен, стал более комплексным, - приводит пресс-служба слова начальника отдела охраны труда Павла Лобачева. - Программу мониторинга расширили проверкой соблюдения требований всех видов безопасности - пожарной, ядерной, радиационной, промышленной, экологической, и технологии ремонтных работ".

В состав комиссии включены специалисты подразделений внутреннего контроля безопасности и качества, конструкторско-технологического отдела, цехов-владельцев ремонтируемого оборудования и подрядных организаций, уполномоченные по охране труда, представители профсоюза. Инспекция работает ежедневно, пока длится ремонт, в том числе в выходные и праздники, при необходимости - в ночное время. Таким образом, обеспечен независимый, объективный и непрерывный контроль.

Смоленская АЭС третий раз представила на конкурс "Здоровье и безопасность" свои разработки и третий раз получила признание. "Высокая оценка, которую дали независимые эксперты нашему проекту, представленному на конкурс, признание опыта Смоленской АЭС на уровне государства, подтверждают верность принятых решений о применении комплексного контроля в период ремонтов", - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.