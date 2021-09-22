Организации смогут совершать обмен сведениями по себе с органами власти через ЕПГУ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует упростить порядок взаимодействия информационных систем организаций с инфраструктурой взаимодействия: организации смогут совершать обмен сведениями по себе с органами власти через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

"После принятия изменений организации получат право присоединиться к инфраструктуре взаимодействия и совершать обмен сведениями по себе с органами власти, предоставляющими государственные услуги, с использованием программного интерфейса ЕПГУ", - сообщили ТАСС в Минцифры.

Там добавили, что также проект постановления предусматривает закрепление порядка определения состава сведений, которыми информационные системы организаций могут обмениваться с органами власти, предоставляющими государственные услуги, с использованием данного механизма.

"В частности, если организации присоединяются к инфраструктуре взаимодействия с использованием программного интерфейса ЕПГУ, их информационные системы смогут обмениваться сведениями с органами власти, предоставляющими государственные услуги. При этом состав сведений, подлежащих обмену, определяется исходя из условий, определенных Минцифры России в соответствии с договором присоединения", - уточнили в министерстве.