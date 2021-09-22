Цены на бензин в России снижаются третью неделю подряд

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Цена бензина в РФ с 14 по 20 сентября снизилась на 0,02% при инфляции 0,1% в среднем по России, следует из данных Росстата. При этом две предыдущие недели она также была ниже среднего по России уровня роста цен.

С начала сентября стоимость бензина также снизилась - на 0,1%, в то же время с начала года цена выросла на 6,22%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 4,9%.

В отличие от бензина, цены на дизельное топливо с начала года растут ниже инфляции - на 4,09%. За неделю стоимость дизеля снизилась также на 0,02%.

Недельная динамика

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в РФ с 13 по 19 сентября 2021 года снизились на 1 коп. и составили 48,87 руб. за литр,

В частности, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 1 коп. - до 45,93 руб. за литр. Бензин Аи-95 подешевел на 2 коп. - до 49,74 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 выросла на 1 коп. - до 57,57 руб. за литр. Дизельное топливо снизилось в цене на 1 коп. - до 50,62 руб. за литр.

Снижение цен на бензин зафиксировано в 21 центре субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Южно-Сахалинске - на 0,5%. Рост цен на бензин был зафиксирован в восьми субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Вологде и Иваново - на 0,3%, в Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,8 до 46,78 руб., марки Аи-95 - от 49,59 до 54,09 руб., марки Аи-98 - от 55,48 до 59,99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,20 до 46,35 руб., марки Аи-95 - от 48 до 50,4 руб., марки Аи-98 - от 57,6 до 59,9 руб. за литр.

Производство бензина

Объем производства бензина в РФ за данный период сократился на 6,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 731 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 3,7% и составило 1 млн 459,3 тыс. тонн.

Производство бензина в августе в России достигло 3,5 млн тонн, что на 4,9% больше, чем в июле и на 2,6% больше, чем в августе прошлого года.

Выросло производство бензина и с начала года. Так, в январе - августе произведенный объем равнялся 26,9 млн тонн, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

Аналогичную тенденцию Росстат показывает и в производстве дизельного топлива. Его выпуск в августе достиг 7 млн тонн, что на 4,4% больше, чем годом ранее и на 7,4% больше, чем в июле 2021 г. За восемь месяцев с начала года выпуск дизеля снизился на 0,1%, до 52,9 млн тонн.