Производство сахара в России в январе - августе снизилось на 21,9%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Производство сахара в России в январе - августе 2021 года снизилось на 21,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 1 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Белого свекловичного сахара в августе изготовлено 246 тыс. тонн, что в 7,2 раза больше, чем в июле 2021 года, но на 0,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За восемь месяцев 2021 года его произведено 1 млн тонн, что на 21,9% меньше, чем за январь - август 2020 года", - отмечается в сообщении.

По данным статистики, шоколада и кондитерских изделий с сахаром в августе произведено 160 тыс. тонн, что на 1,6% больше, чем в августе 2020 года, и на 11,6% больше показателей июля 2021 года.

В Росстате также сообщили, что нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в августе изготовлено 218 тыс. тонн, что на 17,7% меньше, чем в августе прошедшего года, и на 29,1% меньше, чем в июле 2021 года. Всего за восемь месяцев его произведено 3,2 млн тонн, что на 18,6% меньше, чем за январь - август 2020 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций в августе изготовлено 192 тыс. тонн, что на 1,7% меньше, чем в августе 2020 года, но на 13% больше, чем в июле 2021 года. Всего за восемь месяцев 2021 года его произведено 1,4 млн тонн, что на 19,4% меньше, чем за январь - август 2020 года.

Всего выпуск продуктов питания в РФ в августе 2021 года вырос на 5,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года. По сравнению с августом 2019 года производство продуктов питания выросло на 7,3%, по сравнению с июлем 2021 года - на 3,9%. Как сообщили в Росстате, за восемь месяцев 2021 года выпущено продуктов питания на 2,4% больше, чем за январь - август 2020 года.