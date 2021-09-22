В МЭР заявили, что годовая инфляция в России на 20 сентября составила 6,96%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России на 20 сентября составила 6,96%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

Недельная инфляция за отчетный период составила 0,1%.

"На непродовольственные товары динамика цен стабильная (+0,06% после +0,04%), в том числе за счет замедления роста цен на легковые автомобили и возобновившегося снижения цен на строительные материалы. На бензин цены продолжают снижаться", - отмечается в обзоре.

В Минэкономразвития также отметили возобновившееся снижение цен на строительные материалы (-1,4% против +0,1% неделей ранее), а также ускорение снижения цен на электротовары и другие бытовые приборы (-0,21% после -0,06%).

"В продовольственном секторе на отчетной неделе выросли цены на плодоовощную продукцию (+0,3% н/н после снижения на -0,7% н/н неделей ранее) при удорожании картофеля (+0,1%), а также сезонном росте цен на огурцы и помидоры", - говорится в обзоре.

При этом в сегменте регулируемых и туристических услуг четвертую неделю подряд фиксируется дефляция (-0,13% после -0,16% неделей ранее) при продолжающемся снижении цен на услуги зарубежного туризма и санаторно- оздоровительные услуги, подчеркнули в МЭР.

В сфере внешней торговли Минэкономразвития отметило повышательную коррекцию российского экспорта хладнокатного проката.

Ранее замглавы министерства экономического развития Алексей Херсонцев сообщал, что министерство ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% в базовом сценарии с 5%, прогнозировавшихся в июле.