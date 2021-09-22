Выработка электроэнергии в России в августе выросла на 8%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в августе 2021 года увеличилась в годовом выражении на 8% и на 1,1% по сравнению с июлем - до 88,1 млрд кВт⋅ч. Об этом говорится в материалах Росстата.

В январе - августе объем генерации в России составил 752 млрд кВт⋅ч, что на 6,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Основным поставщиком электроэнергии в энергосистему страны остается тепловая генерация, отметили в Росстате. Так, в августе тепловые станции произвели 53 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 12% больше, чем годом ранее, а за восемь месяцев - 459 млрд кВт⋅ч (+7,6% к январю - августу 2020 года).

Гидроэлектростанции также нарастили выработку в августе на 10,7% - до 19,2 млрд кВт⋅ч, а в январе - августе - на 2,8%, до 147 млрд кВт⋅ч. При этом производство электроэнергии от возобновляемых источников выросло на 41,5% - 469 млн кВт⋅ч.

В то же время атомные электростанции в августе уменьшили выработку на 7% - до 15,5 млрд кВт⋅ч, а за восемь месяцев показатель увеличился на 5,3%, достигнув 143 млрд кВт⋅ч.

Как пояснили ТАСС в Минэнерго, рост генерации в январе - августе связан с рядом факторов. В частности, с постепенным снятием ограничений, введенных по причине распространения коронавирусной инфекции, а также увеличением энергопотребления на фоне жаркой погоды летом. "Также выработка большего объема электроэнергии требуется в связи с увеличением её экспорта из России в иностранные государства, где в свою очередь растет потребление электроэнергии из-за ослабления противовирусных ограничений", - добавили в ведомстве.