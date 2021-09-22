Цены на металлургическую продукцию в России в августе снизились впервые за год

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Цены на металлургическую продукцию в России в августе 2021 года снизились впервые за год, говорится в сообщении Росстата.

По данным службы, цены на стальные электросварные трубы снизились на 14,7% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, на трубы и профили пустотелые из чугуна - на 14,4%.

Цены на листовой холоднокатаный прокат из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм понизились на 14,3%, на прочие стальные сварные трубы круглого сечения, наружным диаметром не более 406,4 мм - на 14%, на рафинированную необработанную медь и стальные сварные трубы некруглого сечения, наружным диаметром не более 406,4 мм - на 13,3%, на цинковые прутки, профили и проволоку, плиты, листы, полосы или ленты и фольгу - на 12,9%, на прочую легированную сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали - на 10,6%.

Комментарий Минпромторга

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что цены на металлопродукцию в России в августе в среднем снизились на 3% на фоне вывозных пошлин и мировой волатильности в отрасли.

"Ключевой фактор, повлиявший на снижение темпов роста индекса [цен производителей] - зафиксированное Росстатом в августе удешевление металлургической продукции (впервые в этом году). Последний раз снижение цен на продукцию металлургов было отмечено в июле 2020 года. В целом в металлургии отмечено снижение цен за месяц на 3%", - приводит слова Евтухова пресс-служба министерства.

Замминистра отметил, что стоимость металлопродукции начала снижаться в связи с принятыми мерами регулирования, а также волатильностью мировых цен в металлургии.

По его словам, рост пошлины на экспорт лома оказал значительное регулирующее воздействие: в феврале - июне 2021 года экспорт лома за пределы ЕАЭС составил всего 898 тыс. тонн, в то время как за аналогичный промежуток времени 2020 года - 1,46 млн тонн, а в феврале - июне 2019 года - 1,7 млн тонн. Кроме того, власти ввели экспортные пошлины на черные и цветные металлы.

Как отметил замминистра, больше всего из металлопродукции подешевели стальные электросварные трубы - почти на 15%, чугунные трубы - на 14%.

Цены на промышленные товары

Цены российских производителей промышленных товаров в августе 2021 года, по предварительным данным, выросли на 1,5% к июлю. Для сравнения, за август 2020 года цены выросли на 1%.

По данным Росстата, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на коксующийся уголь - на 25,7%, никелевые концентраты - на 22,8%, природный графит - на 18,7%, янтарь - на 18,5%, природные алмазы (кроме технических) - на 17,1%, обогащенные уголь и антрацит - на 16,9%, газовый нестабильный конденсат - на 16,8%, уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля - на 12,4%.

В обрабатывающих производствах увеличились цены на прочую неметаллическую минеральную продукцию: рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы - на 10,5%, стекловолокно - на 9,5%, стеновые силикатные блоки - на 8,5%.

Подорожали отдельные виды нефтепродуктов: сжиженные пропан и бутан - на 32,2%, газообразные углеводороды (кроме природного газа) - на 26,4%, печное бытовое топливо - на 19,2%, нефтяные строительные битумы - на 8,6%, нефтяные парафины - на 7,4%, нефтяной кокс - на 6,2%.