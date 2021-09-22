В России из-за дефицита рабочих мигрантов увеличился спрос на промышленных роботов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Российские промышленные предприятия в 2020-2021 годах из-за дефицита низкооплачиваемой рабочей силы существенно повысили спрос на промышленных роботов. До конца 2021 года продажи роботов для предприятий в России увеличатся на 20-30%, таким прогнозом поделился с ТАСС в среду генеральный директор российского филиала ведущего немецкого производителя роботов KUKA Robotics Дмитрий Капишников.

"Причин много, но основная - это влияние ограничительных мер. Собственники предприятий осознали, что люди могут массово заболевать, кроме того, когда границы закрыли, перестали приезжать мигранты. А это огромный фактор в производстве, потому что те же предприятия мебельной отрасли, они в основном используют очень дешевую рабочую силу. Производства встали, они были вынуждены искать новых людей, а новые люди требовали гораздо больше денег. Роботы сразу стали более выгодными <…> Мы думаем, что по итогам этого года российский рынок должен вырасти в целом еще на 20-30%" - сообщил агентству Капишников на площадке Российской недели роботизации в Санкт-Петербурге.

До введения ограничительных мер в связи с пандемией основным драйвером внедрения роботов в российскую промышленность выступал машиностроительный сектор. Однако в 2020 году произошло ощутимое сокращение автомобильного производства, в связи с чем заводы снизили объемы заказов роботов. В этих условиях существенный рост спроса обеспечили предприятия пищевой индустрии, отметил Капишников. По его словам, за 2020 год KUKA Robotics за счет адаптации к этим изменениям рынка увеличила продажи своих промышленных роботов в РФ на 40%, до конца 2021 года ожидается рост портфеля заказов примерно еще на 40%.

Во время пандемии также обозначился тренд на расширение использования роботов в фармацевтике и медицине. Как пояснил управляющий директор немецкой компании Sick AG в России Денис Степанов, сегодня спрос на роботов в производстве увеличивается не за счет замены тяжелого ручного труда, а в тех областях, где машины превосходят человека в точности трудоемких операций.

В этих условиях степень роботизации российской промышленности на данный момент все же в 20 раз ниже, чем в ведущих экономиках мира, отмечает генеральный директор KUKA Robotics в России. Если в России речь идет о 6 тыс. роботов в год на внутреннем рынке, то в более развитых экономиках этот показатель составляет более 100 тыс. роботов.

О мероприятии

Третья Российская неделя роботизации проводится в Санкт-Петербурге с 20 по 26 сентября. Акция проходит в рамках Европейской недели роботизации, которая ежегодно проводится европейской ассоциацией EU Robotics в 40 странах Европы и направлена на популяризацию и продвижение всех аспектов робототехники. В рамках Российской недели роботизации на базе Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) проходит комплекс конгрессно-выставочных мероприятий по промышленной роботизации, который включает в себя Международный форум промышленной роботизации с участием ведущих специалистов отрасли, тематическую выставку, студенческие соревнования в формате Robotics Skills, семинары и мастер-классы.