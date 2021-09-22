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Минпромторг объяснил рост цен промпроизводителей России "импортом инфляции"

За январь - август цены промпроизводителей увеличились на 24,8%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Рост цен российских производителей промышленных товаров связан с так называемым "импортом инфляции", говорится в распространенном Минпромторгом комментарии департамента стратегического развития и корпоративной политики.

Цены российских производителей промышленных товаров в августе 2021 года, по предварительным данным, выросли на 1,5% к июлю, сообщил ранее Росстат. За январь - август цены промпроизводителей выросли на 24,8%.

Как отмечает министерство, высокие темпы прироста цен в обрабатывающей промышленности наблюдаются, прежде всего, для сырья и материалов, а годовой рост в металлургическом, химическом и лесобумажном комплексах составляют от 25% до 65%. "Столь высокий рост цен связан с эффектом так называемого "импорта инфляции" - резкого удорожания аналогичной продукции на мировых рынках в условиях, когда цены на значительном числе внутренних товарных сырьевых рынков привязаны так или иначе к мировым ценам. В свою очередь, рост мировых цен на сырьевые товары, наблюдающийся с конца прошлого года, связан с быстрым, недооцененным производителями, ростом спроса, дополнительно простимулированным антикризисными мерами в различных странах", - говорится в комментарии.

Министерство отмечает, что дополнительным фактором стало масштабное монетарное стимулирование ключевых мировых экономик в ответ на "ковидный кризис", а также разбалансированность отдельных рынков из-за разнообразных специфических факторов.

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