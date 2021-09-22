Рейтинговые агентства отмечают быстрый рост необеспеченного кредитования в России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Темпы роста необеспеченного кредитования в России в 2021 году сопоставимы с показателем 2019 года, что вызывает опасение с учетом экономической ситуации и роста долговой нагрузки, особенно у граждан с низкими доходами. Такое мнение высказал ТАСС старший директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

По данным ЦБ, общий кредитный портфель физлиц в российских банках на 1 сентября составил 23,6 трлн рублей, что на 24% больше, чем годом ранее, и на 2% выше показателя на 1 июля 2021 года. При этом в 2020 году годовой прирост составил только 13% относительно 2019 года, в 2019 году по отношению к 2018 году - 22%.

"Быстрый рост необеспеченного кредитования действительно наблюдается в этом году. Это вызывает наше опасение с учетом текущего состояния макроэкономической среды, роста долговой нагрузки, особенно у населения с низкими доходами", - отмечает Пивень.

В 2020 году ипотечные кредиты в РФ выдавались по исторически минимальной ставке, также снизилась ставка рефинансирования, и, как следствие, кредиты населению были относительно дешевыми для россиян, поясняет ведущий аналитик агентства "Эксперт РА" Айсылу Алексеенко. "Кроме того, во второй половине 2020 года, после снятия локдауна, началось восстановление кредитования, что привело к реализации эффекта отложенного спроса на кредитные продукты. В то же время эффект пандемии в I полугодии 2020 годаобъясняет меньший темп прироста за 2019-2020 годы, чем за 2020-2021 годы", - отмечает аналитик.