Индексы Мосбиржи и РТС 22 сентября выросли на 1,52-2,13%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду торговался в плюсе на фоне улучшения общерыночных настроений и повышения цен на нефть и металлы. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 1,52% - до 4030,98 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,13%, до 1747,31 пункта.

Доллар на 19:32 мск снизился на 0,35% - до 72,74 рублей, евро - на 0,28%, до 85,35 рублей.

"Сдержанно позитивные сигналы, появившиеся в новостном фоне вокруг угрозы дефолта крупнейшего в КНР застройщика Evergrande, и отступление индекса доллара от локальных вершин повысили спрос на рисковые активы", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом информация о том, что Evergrande пообещала выплатить $35,8 млн в качестве процентов по внутренним облигациям снизила опасения рынка. "Evergrande не предоставила информацию о выплатах купонов по долларовым бондам со сроком погашения в марте 2022 года - по ним компания должна выплатить инвесторам $83,5 млн в четверг. Однако важно отметить, что ключевыми кредиторами и ключевыми должниками в экономике КНР являются госкомпании. Наличие такой ситуации делает китайский долговой более эластичным к шокам по сравнению с западными аналогами", - добавляет аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Котировки черного золота дополнительно поддержаны недельными данными API и EIA, указавшими на сокращение запасов нефти в США, добавил эксперт. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 1,82% и торгуется в районе $75,99 за баррель.

Корпоративный сектор

Акции компаний металлургического сектора растут на фоне снижения неопределенности в отношении налоговой нагрузки на отрасль. "Министр финансов Антон Силуанов заявил, что алюминиевая отрасль не получала сверхдоходы от ценовой конъюнктуры в последние годы, а потому обсуждаемое повышение налоговой нагрузки на металлургическую отрасль не коснется "Русала" (+2,94%)", - отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина.

Лидером роста в металлургическом секторе также стали бумаги ММК (+3,9%), на фоне приближения дивидендной отсечки и встречи с аналитиками. Акции Северстали (+2,3%), НЛМК (+2,9%) и ТМК (+6,9%) смогли неплохо отскочить, еще более сильную динамику показали волатильные в последние дни обыкновенные акции "Мечела" (+15,5%) и "Распадской" (+5,0%).

При этом изменение налоговой нагрузки на отрасль может привести к сокращению EBITDA российских металлургов на 10-15%, что оставляет потенциал для переоценки акций исходя их текущих цен на их продукцию, указывает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев.

Рынок завтра

В четверг, 23 сентября, рыночные настроения будут в значительной степени определяться итогами заседания ФРС США. "Вероятнее всего, глава американского регулятора Джером Пауэлл в очередной раз постарается снять рыночное напряжение, связанное с ожиданиями скорого сокращения QE. Большое внимание будет уделено экономическим прогнозам FOMC", - поясняет Бахтин.

Также ожидается публикация ежемесячного отчета ЕЦБ. Из важных статданных Бахтин также отмечает первые оценки индексов деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг стран еврозоны, Великобритании и США за сентябрь. Также станет известно недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице в США.

По прогнозам "Фридом финанс", в четверг преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи составляют 3985-4075 пунктов, курсов доллара и евро - 72,35-73,10 рублей. и 85,05-85,7 рублей соответственно. По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в пределах 3960-4060 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 72,2-73,7 рублей.