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Кризис на Украине

Пенсионеры неподконтрольного Киеву Донбасса будут получать пенсию после онлайн-верификации

Раньше пенсионеры с неподконтрольных территорий вынуждены были проходить идентификацию каждые три или шесть месяцев в зависимости от вида их карты

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Пенсионеры на неподконтрольной Киеву территории Донбасса смогут проходить идентификацию для получения пенсионных выплат удаленно. Такое решение приняло в среду правительство Украины на своем заседании.

"Процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись". Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя", - сказано в постановлении кабинета министров.

Раньше пенсионеры с неподконтрольных территорий вынуждены были проходить идентификацию каждые три или шесть месяцев в зависимости от вида их карты. Для этого необходимо было явиться в банк, сделать там фото и провести любую операцию по карте. Однако из-за карантина в связи с распространением коронавируса и ограничений в передвижении через пункты пропуска пенсионеры не могут пройти процедуру идентификации непосредственно в банке. Поэтому они или вовсе не получают украинские выплаты, или пользуются для обналичивания карт услугами посредников. Теперь, по решению правительства, эту процедуру можно будет пройти онлайн.

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