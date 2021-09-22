"Сибур" направит 123,5 млрд рублей на дивиденды за I полугодие

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Сибура" на общем собрании 16 сентября одобрили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года в объеме 123,5 млрд рублей. При этом часть из этих средств будет выплачена в виде акций "Нипигаза", который "Сибур" планировал выделить из структуры группы в пользу действующих акционеров, следует из сообщения компании.

Таким образом, дивиденды будут выплачены из расчета 56,69 рубля на одну акцию.

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 27 сентября.

Порядка 110,1 млрд рублей будет выплачено в виде денежных средств, а оставшиеся 13,4 млрд рублей - в виде обыкновенных акций "Нипигаза" в количестве 282,36 тыс. номинальной стоимостью 0,025 рубля каждая. Акции будут распределены всем существующие акционерам "Сибур Холдинга" пропорционально их долям владения в "Сибуре".

Ранее в пресс-службе нефтегазохимического холдинга сообщали ТАСС, что выплата повышенных дивидендов стала возможной благодаря благоприятной макросреде и как следствие существенному росту объема денежного потока "Сибура".

В марте 2021 года "Сибур" внес изменения в дивидендную политику. Компания повысила минимальный размер дивидендных выплат до 50% с 35% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Новая политика начала применяться с отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2020 года.

"Нипигаз" - лидер российского рынка промышленного инжиниринга и строительства. Компания осуществляет управление проектированием, поставками, логистикой и строительством во всех отраслях нефтегазового рынка, участвует в реализации крупнейших инвестиционных проектов России.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 90 странах мира.

Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (36%), Геннадий Тимченко владеет 17%. По 10% находятся в распоряжении Sinopec и Фонда Шелкового пути, 12,5% - у "Согаза", 14,5% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.