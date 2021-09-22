Псковские власти намерены привлекать в сферу строительства рабочую силу из Белоруссии

ПСКОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены привлекать рабочую силу из Белоруссии на строительные объекты региона. Чтобы упростить процедуру въезда белорусских граждан, на границе двух государств предполагается установить специальный временный пост, сообщила в среду пресс-служба администрации Псковской области по итогам встречи губернатора с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь Евгением Лукьяновым.

"В администрации Псковской области состоялась рабочая встреча губернатора региона Михаила Ведерникова и чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Беларусь Евгения Лукьянова. Участники встречи обсудили перспективные направления для расширения торгово-экономического и культурного партнерства. К одному из перспективных направлений губернатор отнес привлечение рабочих из Республики Беларусь на строительные объекты региона", - отмечается в сообщении.

Михаил Ведерников озвучил возможный порядок привлечения белорусских рабочих, который предлагается проработать с правительством РФ. "Администрация региона по заявке строительных организаций готова участвовать в проработке вопроса со всеми сторонами. Специально на государственной границе может быть установлен временный пост по проверке соблюдения эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Подобный алгоритм позволит упростить въезд белорусских граждан для работы в регион", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Лукьянов подтвердил, что привлечение белорусских специалистов для проведения строительно-монтажных работ актуально и для других субъектов России.

Сотрудничество Пскова и Белоруссии

По данным пресс-службы администрации Псковской области, регион активно сотрудничает с Белоруссией в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности с организациями, поставляющими лифтовое и котловое оборудование. В прошлом году с Минским автомобильным заводом был заключен контракт на поставку техники для обновления автобусного парка. Все автобусы уже используются на маршрутах в Псковской области.

Кроме того, впервые на территории региона белорусский подрядчик выиграл конкурс на проведение дорожных работ. Трехлетний контракт на ремонт дороги "Себеж - Глубочица - граница с Республикой Беларусь" исполнит организация из Витебской области.