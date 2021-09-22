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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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Россия возобновляет с 5 октября авиасообщение с пятью странами

В частности, самолеты вновь будут летать из РФ в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу, ЮАР
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Согласно данным штаба, авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва - Джибути с частотой два рейса в неделю, с Новой Зеландией по маршруту Москва - Веллингтон с частотой два рейса в неделю, с Перу по маршруту Москва - Лима с частотой два рейса в неделю, с ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, с Данией по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген с частотой два рейса в неделю.

Также с  этого же дня возобновляется авиасообщение с Гоа и Тенерифе. "По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва - Тенерифе с частотой два рейса в неделю", - говорится в сообщении.

Помимо прочего, увеличивается количество рейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.

Кроме того, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. "С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", - отмечает штаб.

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БахрейнЮАРЯпонияДжибутиПеруКиргизияТаджикистанУзбекистанОАЭДанияРоссияНовая ЗеландияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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