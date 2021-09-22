Эксперт: списание долгов может стать для некоторых людей поводом избежать ответственности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Списание кредитов может стать для некоторых граждан поводом избежать ответственности. Таким мнением поделился с ТАСС президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что списание кредитов заемщикам, которые не платят по своим долгам, будет несправедливым по отношению к добросовестным заемщикам. Ранее в Совфеде выдвинули предложение по снижению долговой нагрузки на россиян, в частности ЦБ мог бы выдавать банкам средства на погашение кредитов, банки в свою очередь выдавали бы с заемщикам ссуды максимум под 3%.

"К сожалению, до сих пор встречаются те, кто полагает, что кредиты или займы возвращать совсем необязательно, что платить проценты по ним дело тоже добровольное. Для таких людей подобная амнистия станет лишь поводом избежать ответственности. Если же мы говорим действительно о тех, кто оказался в трудной ситуации, то в принципе уже существуют альтернативные методы в виде как судебного, так и внесудебного банкротства, которые как раз рассчитаны на подобную поддержку должникам", - отметил глава НАПКА.

По мнению Мехтиева, для начала необходимо вести более точечную работу над повышением финансовой грамотности россиян. "Прощение долгов достаточно неоднозначная тема с той точки зрения, что менталитет россиян имеет свою специфику. Более того подобные инициативы ставят под угрозу в принципе всю устойчивость банковской системы", - сказал он.