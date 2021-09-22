Бывшие министры финансов США предупредили Конгресс об угрозе "случайного дефолта"

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Бывшие министры финансов США направили в среду письмо руководству Конгресса с призывом как можно скорее поднять потолок государственного долга страны или же приостановить лимит заимствований, предупредив об угрозе "случайного дефолта", если решение будет приниматься слишком долго. Текст документа, который подписали бывшие главы ведомства Майкл Блюменталь, Генри Полсон, Роберт Рубин, Тимоти Гейтнер, Лоуренс Саммерс и Джейкоб Лью, опубликован на сайте Минфина США.

"Если вопрос с потолком госдолга не будет решен и мы допустим беспрецедентный дефолт, это может нанести серьезный экономический урон и ущерб с точки зрения национальной безопасности", - предупредили они. Бывшие министры убеждены, что этот ущерб "будет сложно восстановить". Они отметили, что в прошлом за всю американскую историю "ни один Конгресс или президент не допускал того, чтобы страной был объявлен дефолт".

По их словам, даже отсрочка в принятии решения по госдолгу может привести к опасной ситуации, поскольку в условиях пандемии сроки различных платежей, связанных с расходами на борьбу с ней, могут быть непредсказуемыми, так что госдолг может технически достичь своего лимита еще раньше, чем этого ожидают. "Может произойти случайный дефолт, если потолок госдолга не будет вовремя поднят", - подчеркивают они. "Более того, если откладывать действия <...> до того момента, когда времени до конечного срока будет уже совсем мало, это подорвет доверие к нашей политической системе как внутри страны, так и за границей", - добавили бывшие министры.

Ситуация с госдолгом США

Во вторник Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года и о приостановке действия лимита госдолга почти до конца 2022 года. Инициативу поддержали 220 конгрессменов, 211 высказались против. Голоса разделились по партийной принадлежности. Законопроект поддерживает правящая в США Демократическая партия.

Теперь указанную инициативу должны рассмотреть в Сенате Конгресса США. Республиканцы в верхней палате законодательного органа США ранее заявляли, что не намерены поддерживать данный законопроект. Они настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы сократили расходы или приняли другие меры по сокращению госдолга.

Указанный потолок не позволяет Минфину США выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга, либо определенной даты. Этот уровень достиг $22 трлн в августе 2019 года и был приостановлен до конца июля 2021 года. Новый лимит задолженности включает дополнительные заимствования Вашингтона с лета 2019 года. Бюджетное управление Конгресса в июле подсчитало, что новый лимит, скорее всего, должен составить чуть больше $28,5 трлн. По подсчетам ряда экспертов, реальный уровень госдолга находится примерно на этом уровне.

Потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не раз предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.