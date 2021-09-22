Мишустин 23 сентября встретится с членами бюро правления РСПП

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как уточняется в сообщении, в мероприятии также примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов.

В пресс-службе кабмина не уточнили подробности, касающиеся повестки встречи. Ранее источники ТАСС сообщали, что 23 сентября на уровне премьера продолжатся консультации по изменению налоговых механизмов для майнинговых отраслей промышленности.

Власти и представители металлургических компаний и производителей удобрений с прошлой недели активно обсуждают изменение налоговой нагрузки с 2022 года, которая, по инициативе Минфина, должна возрасти на бизнес на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.

Обсуждается изменение расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также рост налога на прибыль для тех организаций, которые в последние пять лет тратили на дивиденды больше, чем инвестировали.

Повышение НДПИ для металлургической, угольной и химической промышленности с 2022 года может ежегодно приносить в бюджет до 160 млрд рублей, ранее сообщил журналистам Силуанов.