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Reuters: полиция Бразилии расследует причастность JPMorgan к коррупции в Petrobras

Следователи проверяют сделку по покупке финансовым учреждением порядка 300 тыс. баррелей нефти у Petrobras в 2011 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии расследует возможную причастность американского финансового холдинга JPMorgan Chase к предположительным случаям дачи взяток и отмывания денег в подконтрольной государству нефтегазовой компании Petrobras. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в его распоряжении.

По его информации, следователи проверяют сделку по покупке финансовым учреждением порядка 300 тыс. баррелей нефти у Petrobras в 2011 году. В частности, правоохранители пытаются выяснить, имели ли место повторные случаи предположительного взяточничества после той сделки.

Как уточняет Reuters, проверка в отношении JPMorgan проводится в рамках масштабного расследования нарушений в ходе международной торговли сырьем. Американское финансовое учреждение, пишет агентство, может стать самым крупным фигурантом этого дела.

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