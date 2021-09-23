Счетпалата: спрос на российские ОФЗ в январе - июне был в 2,2 раза меньше предложения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Совокупный объем спроса на российские государственные долговые бумаги со стороны участников рынка в январе - июне 2021 года был в 2,2 раза меньше предложения и составил 2 трлн 853,2 млрд рублей, говорится в материалах Счетной палаты по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований РФ.

"В январе - июне 2021 года совокупный объем спроса на ОФЗ со стороны участников рынка на аукционах составил 2 трлн 853,2 млрд рублей, что в 2,2 раза меньше предложения Минфина России - 6 трлн 306 млрд рублей", - отмечается в материалах.

По данным Счетной палаты, за январь - июнь 2021 года объем иностранных инвестиций в ОФЗ упал на 206 млрд рублей, или на 6,5 % - до 2 трлн 985 млрд рублей на 1 июля 2021 года, а доля нерезидентов на рынке ОФЗ за указанный период снизилась на 3,6 процентного пункта, до 19,7% на 1 июля 2021 года.

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение программы внешних заимствований на 2021 год в части несвязанных заимствований составляет $1,827 млрд, или 60,9 %. "При этом в рублевом эквиваленте сальдо составляет 114,2 млрд рублей, в том числе: привлечение - 134,2 млрд рублей - 61,8% объема, предусмотренного программой 2021 года, погашение - 20,1 млрд рублей, 52,4% объема, предусмотренного программой 2021 года", - указывает Счетная палата.