При МАГАТЭ появилась группа для диалога по глобальным проблемам

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Главы крупнейших мировых предприятий, связанных с атомной энергетикой, среди которых госкорпорация "Росатом", создали под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Венскую группу, которая будет работать над повышением роли ядерных технологий в решении актуальных мировых проблем. Об этом говорится в совместном заявлении группы, опубликованном в среду на сайте МАГАТЭ.

"Под руководством генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси руководители крупных компаний ядерного сектора объединили усилия для создания Венской группы как площадки для диалога о поиске лучшего решения текущих глобальных проблем за счет эффективного и устойчивого использования ядерных технологий и содействия инновациям в этой сфере", - говорится в заявлении.

Встречи группы будут проходить на регулярной основе, на них будут обсуждаться актуальные события ядерной отрасли, проблемы здравоохранения и изменения климата. Кроме того, объединение будет поддерживать инициативы МАГАТЭ по увеличению вклада ядерных технологий в осуществление экологических, социальных и экономических целей.

Помимо "Росатома" в группу вошли еще 12 крупных компаний, среди которых Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), французская энергетическая корпорация EDF ("Электрисите де Франс") и казахстанская "Национальная атомная компания (НАК) "Казатомпром"

В Вене с понедельника проходит 65-я Генеральная конференция МАГАТЭ. Она продлится до 24 сентября.