Опрос: 62% россиян считают, что скидки в 25% мало для роста спроса на электрокары из РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 60% россиян считают, что одной только скидки в 25% для роста популярности в РФ электрокаров недостаточно. При этом половина опрошенных готова купить электрокар российской сборки при условии его высокого качества, следует из результатов опроса, проведенного РГС Банком (есть в распоряжении ТАСС).

Минпромторг РФ накануне подготовил проект постановления о 25-процентной скидке на покупку электромобилей по программе льготного автокредитования и лизинга. Скидки, максимальный размер которых составит 625 тыс. рублей, можно будет получить со следующего года. При этом электрокар должен быть произведен в России.

"Каждый пятый опрошенный (19%) согласен с тем, что данная мера может стимулировать спрос на электрокары российского производства. Однако 62% опрошенных считают, что одной только скидки для роста популярности электрокаров недостаточно. При этом половина опрошенных готова купить электрокар российской сборки при условии его высокого качества, а треть - с учетом активного развития инфраструктуры электротранспорта в стране", - следует из результатов опроса.

На вопрос, стимулирует ли спрос на российские электрокары предложенная Минпромторгом скидка, 44% опрошенных россиян ответили, что все равно выберут электромобили иностранной сборки. Еще 18% отметили, что дисконт в 25% не повлияет на спрос на электромобили, так как их стоимость все равно будет высока. 19% опрошенных уверены, что скидка в 25% вполне достаточна и определенно станет хорошим стимулом для покупки. Такая же доля респондентов сочла, что спрос на российские электрокары мог бы повысить более значительный дисконт по цене.

В оценке идеальной цены электромобиля респонденты существенно разошлись. 39% опрошенных устроит стоимость менее 1 млн рублей, при этом треть (32%) готова купить новый электрокар по цене от 5 до 10 млн рублей. Каждый пятый (19%) предпочел бы заплатить от 1 млн до 2 млн рублей и только 10% - от 2 млн до 5 млн рублей. Примечательно, что по результатам майского опроса РГС Банка 46% россиян не рассматривают возможность приобретения электрокаров именно по причине высокой стоимости.

Исследование также показало высокий уровень недоверия россиян к прогнозу, согласно которому на дорогах в будущем останутся одни электрокары. 44% опрошенных уверены, что бензиновые автомобили все равно будут преобладать. Более трети (35%) ответили, что если электрокары и заменят в России машины с двигателем внутреннего сгорания, то это случится в течение 20 лет, поскольку нефть заканчивается. А каждый пятый россиянин (21%) считает, что это произойдет быстрее - в ближайшие 10 лет, так как это всемирный тренд. В исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, география исследования - города России с населением 500 тыс. и более, метод сбора данных - анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные - сентябрь 2021 года.