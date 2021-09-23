МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Головной модернизированный фрегат проекта 22350М будет заложен в 2024 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в интервью ТАСС.

"С 2024 года приступим к строительству головного модернизированного фрегата", - сказал Королев, отвечая на вопрос о сроках закладки фрегата проекта 22350М.

Он уточнил, что сейчас идет работа над техническим проектом корабля, который планируется завершить в 2023 году.

"Мы осознаем, что современный фрегат с большим водоизмещением и вооружением очень нужен флоту. В настоящее время этот вопрос активно прорабатывается в Минобороны", - добавил заместитель гендиректора ОСК.

Ранее источник в ОПК сообщал ТАСС, что планируется построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М, каждый из которых будет нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Предполагается, что новые фрегаты будут оснащены зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" с боекомплектом до 100 ракет, противолодочным и торпедным вооружением.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 08:00.