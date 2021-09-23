Япония приветствует намерение Тайваня присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Япония приветствует подачу Тайванем заявки на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Об этом в четверг сообщил журналистам японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"Мы приветствуем [подачу заявки]. Подход к этому вопросу будет выработан исходя из наших стратегических интересов и мнения жителей Японии", - передает слова главы ведомства агентство Kyodo.

22 сентября о подачи заявки Тайванем сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве предполагает создание преференциальных торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона - Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией.

Договор вступил в силу 30 декабря 2018 года. Его ратифицировали Австралия, Вьетнам, Канада, Новая Зеландия, Мексика, Сингапур и Япония. Порядка 13% ВВП планеты приходятся на страны этого объединения, в которых проживают около 500 млн человек.

16 сентября заявку на участие в ТТП подал материковый Китай.