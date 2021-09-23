Власти Новосибирска намерены модернизировать газовые котельные за счет средств ФНБ

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют до 2024 года модернизировать и построить новые газовые котельные в поселке Мошково и городе Искитиме. В этих населенных пунктах уровень износа основных объектов теплоснабжения превышает 50%. Стоимость работ оценивается в 2 млрд рублей. Регион намерен получить средства от Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил ТАСС министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что из ФНБ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры будет выделено 150 млрд рублей. Эти средства будут направлены регионам через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Планируется, что средства будут предоставляться по ставке 3% на срок 25 лет. Позднее сообщалось, что Фонд содействия реформирования ЖКХ подобрал проекты из 68 регионов на 600 млрд рублей на модернизацию объектов ЖКХ.

"Две заявки [на получение средств от ФНБ]: комплексная модернизация системы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района с заменой угольных котельных на современные газовые котельные, строительство газовой котельной в городе Искитим в связи с выводом существующей котельной АО "НЗИВ" из эксплуатации. Общая стоимость проектов оценивается в 2 млрд рублей", - сказал он.

По словам министра, реализовать проект в Мошково планируется в 2022-2023 годах, в Искитиме - в 2023-2024 годах. Инициатива обеспечит надежное теплоснабжение при меньшем объеме вложений бюджетных средств в объекты капстроительства. Вопрос о привлечении средств регионального бюджета будет решаться после утверждения окончательной финансовой модели проектов модернизации, добавил Архипов.

Ранее сообщалось, что модернизация системы теплоснабжения в поселке Мошково станет четвертым проектом комплексной модернизации систем теплоснабжения городов и поселков региона. В поселке намерены построить две котельные и 4,5 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. В течение пяти лет с 2016 по 2020 годы в Новосибирской области реализованы три таких проекта - в поселке Маслянино, городах Обь и Черепаново. Все три проекта модернизации реализованы на принципах ГЧП, общие капитальные затраты составили 1,4 млрд рублей.

Уровень износа основных объектов теплоснабжения в Новосибирской области превышает 50%, наибольший показатель зафиксирован в городских округах области. По состоянию на начало года первоначальная стоимость основных производственных фондов теплоснабжения составляла 22 млрд рублей, остаточная балансовая стоимость - 10,7 млрд рублей.