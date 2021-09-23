Эксперты: владельцы квартир в разы чаще страхуют ответственность перед третьими лицами

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Жители многоэтажных домов в 4-5 раз чаще страхуют свою гражданскую ответственность перед третьими лицами - как правило, соседями, чем владельцы частных домостроений. Такие оценки приводят эксперты "Росгосстраха" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Отмечается, что свою гражданскую ответственность жители многоэтажек страхуют в среднем на 100 тыс. рублей. Как отмечают эксперты, этой суммы может быть достаточно для возмещения ущерба в тех случаях, когда вода проникает только к соседям этажом ниже и повреждает потолок и стены. Именно на заливы приходится почти половина всех заявленных случаев.

При этом, по данным страховой компании, владельцы частных домостроений редко страхуют свою гражданскую ответственность, полагая, что раз дома находятся на расстоянии друг от друга, то и опасности никакой для имущества соседей не представляют. "Но помимо природных катаклизмов - ураганов, подтоплений и тому подобных, один из самых распространенных - это пожар, причем именно огонь наносит имуществу максимальный ущерб. На пожары приходится около 20% поступивших в "Росгосстрах" заявлений. При этом в структуре выплат их доля составляет порядка 80%", - говорит начальник управления выплат "Росгосстраха" Юлия Серова.

В портфеле "Росгосстраха" по добровольному страхованию жилья, напротив, только 20% приходится на долю квартир, а 80% - на долю строений. В этом году, по данным компании, дома страховали в среднем на 600 тыс. рублей, что примерно на 3,5% выше по сравнению с прошлым годом. По квартирам страховали риски в среднем на 470 тыс. рублей - рост составил примерно 12%. "Увеличение страховой суммы по квартирам связано, в том числе, и с удорожанием строительных материалов, которое в этом году ощущается достаточно сильно. В Москве и Подмосковье средняя страховая сумма больше почти в 2-2,5 раза: если по домам она практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и составляет 1,43 млн рублей, то по квартирам увеличилась на 20% - до 860 тыс. руб.",- говорят эксперты страховщика.

Также отмечается, что чаще всего выбор в пользу страхования квартир делают владельцы жилья в Калининградской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской, Еврейской автономной и Архангельской областях, НАО, а также в Забайкальском, Приморском, Хабаровском крае и Туве. Застрахованное частное домостроение преобладает в Брянской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Пензенской, Курской, Тверской, Ярославской областях, в Чувашии и Башкирии.