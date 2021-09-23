Новосибирские власти намерены вдвое увеличить ФРП региона в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены в 2022 году докапитализировать более чем вдвое региональный фонд развития промышленности. Об этом в четверг сообщил на открытии форума InPark заместитель губернатора региона Сергей Семка.

"Вы знаете и наш фонд развития промышленности региональный. Мы планируем его докапитализировать, причем достаточно хорошо в следующем году. Плюс 100 млн рублей", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного Минпромторга, капитализация регионального ФРП на 2021 год составляет 65 млн рублей.

Фонд развития промышленности предлагает льготные условия финансирования предпринимателям через предоставление целевых займов сроком до пяти лет в объеме от 5 млн рублей. Также оказывает консультационную и организационную поддержку по привлечению федеральных мер поддержки на реализацию проектов.

X Международный Форум территорий развития и инвестиций InPark-2021 проходит в Новосибирске 22-24 сентября. Его участники подведут предварительные итоги и дадут оценку текущего состояния и перспектив развития парковых проектов в России, расскажут о трендах развития промышленной инфраструктуры, обсудят меры государственной поддержки.