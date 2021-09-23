Промышленное производство Хайнаня с начала года выросло на 11,3%

ХАЙКОУ /Китай/, 23 сентября. /ТАСС/. Промышленное производство в южной китайской провинции Хайнань за первые восемь месяцев текущего года выросло на 11,3%. Об этом сообщило статистическое управление провинции.

Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, только в августе показатель составил 10,4%. Также отмечается, что в прошлом месяце Хайнань занял третье место среди регионов Китая по темпам роста промышленности.

Наибольшие темпы роста в августе продемонстрировала автомобильная промышленность Хайнаня - на 33,1% больше по сравнению с восьмым месяцем прошлого года, а также отрасль производства электро- и теплоэнергии (20,4%), химическая промышленность (18%), фармацевтическая промышленность (15,3%) и другие.

По итогам 2019 года добавленная стоимость промышленности провинции Хайнань выросла на 4,2%. По итогам прошлого года из-за негативного влияния пандемии показатель снизился на 4,5% в годовом выражении.