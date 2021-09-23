В Минобрнауки считают, что один из агробиотехнопарков должен быть создан на Алтае

БАРНАУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Один из пяти агробиотехнопарков, которые планируется создать в России в рамках нацпроекта, должен появиться на территории Алтайского края, сообщил в четверг директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ Вугар Багиров. С таким предложением он обратился к губернатору региона Виктору Томенко.

"В рамках реализации нацпроекта "Наука и университеты" планируется в стране создать не менее пяти агробиотехнопарков. Нам было бы приятно, если бы один из этих агробиотехнопарков был создан именно в Алтайском крае. Обращаюсь к правительству края и Виктору Петровичу - нам нужно закрепить это в постановлении форума сегодня и совместно реализовать", - сказал Багиров, выступая на международном форуме "Биотехнологии: наука, образование, индустрия", который открылся в четверг в Барнауле.

По его словам, создание агробиотехнопарка на Алтае важно для развития реального сектора экономики и развития науки. По его данным, реализация такого пилотного проекта в Алтайском крае может быть распространена на другие регионы.

Кроме того, по словам Багирова, в стране в рамках нацпроекта создадут 70 лабораторий в области биотехнологии.

"Сегодня полученные знания должны трансформироваться в прикладной плоскости. Алтайский госуниверситет взял на себя эту работу, но назрела необходимость в создании новых специалистов. На мой взгляд, было бы целесообразно открыть факультеты фундаментальной агробиотехнологии", - подчеркнул Багиров.

В рамках Года науки и технологий с 23 по 26 сентября в Барнауле проходит научный международный форум "Биотехнологии: наука, образование, индустрия". Мероприятие объединяет научно-практическую конференцию и биотехнологический симпозиум "Био - Азия-2021", а также выставку научно-исследовательских разработок и биотехнологической продукции научных, образовательных учреждений и предприятий Алтайского края.

Форум объединит более 400 ученых из разных стран мира, около 35 ведущих деятелей науки из России, США, Германии, Италии, Израиля, Казахстана, Киргизии.