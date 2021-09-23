Boeing к 2040 году планирует продать Китаю 8,7 тыс. самолетов

ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Американский авиапроизводитель Boeing к 2040 году планирует продать китайским авиаперевозчикам 8,7 тыс. самолетов стоимостью $1,47 трлн. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании.

Согласно прогнозам корпорации, в ближайшие 20 лет КНР потребуется увеличить численность персонала в области воздушных перевозок на 400 тыс. человек - пилотов, технических специалистов, стюардесс. По подсчетам Boeing, компания ежегодно создает в Китае валовый продукт на сумму $1,5 млрд, способствуя подготовке профессиональных сотрудников.

"Существуют хорошие возможности, которые позволяют существенно увеличить количество международных направлений [в Китай], предусматривающих перевозки на большие расстояния, а также повысить провозную способность", - заявил директор-распорядитель китайского подразделения Boeing Ричард Винн. Как он уточнил, быстрое восстановление отрасли авиаперевозок КНР в условиях пандемии свидетельствует об эластичности и большом потенциале китайского рынка.

В пресс-релизе отмечается, что компания выстраивает партнерские отношения с Китаем на принципах уважения и взаимного доверия. "КНР также выступает в качестве поставщика комплектующих для всех моделей наших пассажирских самолетов", - говорится в нем.